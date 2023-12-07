‫جيش الإحتلال يعترف بمقتل جندين وإصابة أربعة اخرين بجروح  ‫بليغة خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 06:38

‫جيش الإحتلال يعترف بمقتل جندين وإصابة أربعة اخرين بجروح  ‫بليغة خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

منذ 12 mins 7 December، 2023
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