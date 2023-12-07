عدد من الشهداء والجرحى اثر قصف الاحتلال مربع سكني في مخيم  ‫المغازي وسط قطاع غزة ومنزل لعائلة الشوربجي في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 01:56

عدد من الشهداء والجرحى اثر قصف الاحتلال مربع سكني في مخيم  ‫المغازي وسط قطاع غزة ومنزل لعائلة الشوربجي في خانيونس

منذ 17 mins 7 December، 2023
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