كتائب القسام تقصف موقع “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 13:08

كتائب القسام تقصف موقع “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

منذ 3 ساعة 6 December، 2023
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