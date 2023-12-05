كتائب القسام تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي  ‫لمدينة غزة بمنظومة صواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 15:20

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي  ‫لمدينة غزة بمنظومة صواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم

منذ 16 mins 5 December، 2023
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