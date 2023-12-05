‫الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء  ‫لعائلة ابو صافي في منطقة ابو هولي غرب صلاح الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 13:30

‫الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء  ‫لعائلة ابو صافي في منطقة ابو هولي غرب صلاح الدين

منذ 9 mins 5 December، 2023
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