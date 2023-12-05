الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء لعائلة ابو صافي في منطقة ابو هولي غرب صلاح الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء لعائلة ابو صافي في منطقة ابو هولي غرب صلاح الدين
منذ 9 mins
5 December، 2023
عاجل
الاحتلال الاسرايلي
صلاح الدين
طوفان الأقصى
غزة
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