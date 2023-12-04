رئيسا إيران وكوبا... لتشكيل تحالف عالمي لدعم فلسطين

إرادة جدية لتطوير العلاقات بين البلدين

وفي إشارة الى أن إيران وكوبا قد اقامتا تعاوناً ثنائياً جيداً للغاية مع بعضهما البعض بعد انتصار الثورة الإسلامية، رأى آية الله رئيسي أن زيارة الرئيس الكوبي الى إيران التي جاءت بعد 21 عاماً “بمثابة نقطة تحول في تطور العلاقات بين البلدين والشعبين” ، موضحاً أن “هناك العديد من النقاط المشتركة” بين البلدين.

وأوضح الرئيس الإيراني انه خلال زيارته الاخيرة الى كوبا، “أجرى مناقشات جيدة مع الرئيس الكوبي وتولت اللجنة المشتركة متابعة القضايا التي تهم البلدين”، مؤكدا أن هذا التعاون يمضي في مسير التطور والتوسع. كما اعتبر الرئيس الايراني أن تعزيز العلاقات الإيرانية-الكوبية كانت سبباً في تحييد العقوبات، موضحاً أن القاسم المشترك بين البلدين هو أنهما يقفان ضد نظام الهيمنة.

وأشار الى أن كوبا وقفت ضد التجاوزات الأمريكية لسنوات عديدة، مبيّناً أن مقاومة الشعب الكوبي وحكومته تستحق الثناء. واضاف اية الله رئيسي أن “أميركا تظن أنها تستطيع إيقاف بلداننا عبر فرض الحصار والعقوبات عليها، لكنها تسيء التقدير في ذلك”.