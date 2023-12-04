الشيخ الكعبي: استشهاد ثلة من المجاهدين النجباء لا يزيدنا الا اصرارا وثباتا ويوقد جذوة الثأر في قلوبنا

قال الامين العام للمقاومة الاسلامية – حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي أن “في بادئ ذي بدء ليعلم المحتل الآثم، استشهاد ثلة من الابرار المجاهدين النجباء لا يزيدنا الا اصرارا وثباتا ويوقد جذوة الثأر في قلوبنا”.

وفي بيان اليوم الاثنين، أضاف الشيخ الكعبي “قسما بالايتام وبدموع الأمهات الثكالى وقلوب ذويهم المستعرة ودماء الشهداء الزاكيات ستدفعون ثمن جريمتكم باهظا”. وتابع “العراق عراقنا والأرض أرضنا أيها المارقون الغزاة المجرمون وسنطهرها قريبا من دنسكم ونحررها من استعماركم والله على ما نقول شهيد”.

وشدد على أن “السؤدد والرضوان وجنات الخلد والفوز العظيم لشهدائنا الأبرار والصبر والسلوان لذويهم ومحبيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وشيع العراقيون جثامين شهداء المقاومة الإسلامية في العراق الذين ارتقوا جراء اعتداء الاحتلال الأمريكي، ذلك من مسجد وحسينية أهل البيت (ع) الكائن في شارع كريم الندا بشارع فلسطين.

وأمس الأحد، زفت المقاومة الإسلامية في العراق 5 من مجاهديها في المعركة ضد الاحتلال الأميركي. وقالت “بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية في العراق كوكبةً من خمسة شهداء، ليلتحقوا بقافلة النور، (فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ)، الذين ارتقوا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأمريكي في العراق”.

وأضافت “في الوقت الذي تؤكد فيه المقاومة ثباتها واستمرارها في مواجهة الأعداء، تتوعد قواتهم المحتلة للبلاد بالمزيد من الضربات الموجعة حتى إخراجها مذلولة مدحورة من أرض المقدسات، (فَقَٰتِلُوا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا)”.

المصدر: بريد الموقع