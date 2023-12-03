المقـاومة الإسلامية فـي العراق تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الاسد” غرب العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 23:48

المقـاومة الإسلامية فـي العراق تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الاسد” غرب العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر

منذ 52 mins 3 December، 2023
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