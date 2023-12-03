مراسل المنار: قوات العدو الصهيوني تلقي عددا كبيرا من القذائف الضوئية في أجواء منطقة “اللبونة” جنوبي الناقورة في القطاع الغربي والقت 6 قنابل مماثلة في أجواء بلدة بليدا في القطاع الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 04:06

مراسل المنار: قوات العدو الصهيوني تلقي عددا كبيرا من القذائف الضوئية في أجواء منطقة “اللبونة” جنوبي الناقورة في القطاع الغربي والقت 6 قنابل مماثلة في أجواء بلدة بليدا في القطاع الشرقي

منذ 3 ساعة 3 December، 2023
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