مدير مستشفى أبو يوسف النجار: وصول 7 شهداء و10 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في حي الجنينة برفح جنوبي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 3 2023 - 00:56

مدير مستشفى أبو يوسف النجار: وصول 7 شهداء و10 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في حي الجنينة برفح جنوبي غزة

منذ 18 mins 3 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة