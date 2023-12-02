‫الاحتلال ينفذ حزاما ناريا عنيفا على حي الشجاعية شرق غزة  ‫وشمال خان يونس ويشن قصفا مدفعيا على شاطىء المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 14:24

‫الاحتلال ينفذ حزاما ناريا عنيفا على حي الشجاعية شرق غزة  ‫وشمال خان يونس ويشن قصفا مدفعيا على شاطىء المدينة

منذ 52 mins 2 December، 2023
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