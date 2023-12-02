‫مصادر فلسطينية: أكثر من 20 شهيدا إثر قصف الاحتلال عددا من ‫المنازل في حي الزيتون في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 2 2023 - 14:24

‫مصادر فلسطينية: أكثر من 20 شهيدا إثر قصف الاحتلال عددا من ‫المنازل في حي الزيتون في غزة

منذ 54 mins 2 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة