مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدات علما الشعب وطير حرفا والناقورة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 12:22

مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدات علما الشعب وطير حرفا والناقورة جنوب لبنان

منذ 31 mins 2 December، 2023
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