المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: معظم ضحايا القصف “الإسرائيلي” من النساء والأطفال ورصدنا على أجساد بعضهم تشوهات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 10:16

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: معظم ضحايا القصف “الإسرائيلي” من النساء والأطفال ورصدنا على أجساد بعضهم تشوهات

منذ 24 mins 2 December، 2023
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