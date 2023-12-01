دوي انفجارات في “تل أبيب” ووسط فلسطين بعد إطلاق القسام رشقة صاروخية واسعة ودوي صافرات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 21:16

دوي انفجارات في “تل أبيب” ووسط فلسطين بعد إطلاق القسام رشقة صاروخية واسعة ودوي صافرات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات

منذ 44 mins 1 December، 2023
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