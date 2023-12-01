لبنان| المقاومة الاسلامية تنفذ سلسلة عمليات والعدو يعتدي على مناطق حدودية

اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 1-12-2023 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة”.‏

وقال بيان آخر “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:43 من بعد ظهر يوم الجمعة 1-12-2023 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة”.‏

وجاء في بيان لاحق مساء اليوم “استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:43 من بعد ظهر يوم الجمعة 1-12-2023 ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة”.‏

و”استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الجمعة 1-12-2023 نقاط انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة” بحسب ما اعلن بيان للمقاومة.

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023 مجددا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه اصابات ‏مؤكدة.‏

مراسل المنار افاد مساء اليوم عن استشهاد سيدة ونجلها في بلدة حولا بعد إصابة منزلهما بقذيفة.

وان مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدات رامية – حولا – مركبا – وادي هونين، ومروحية للعدو استهدفت احراج اللبونة جنوب الناقورة بصاروخ. وافاد ان قوات العدو اطلقت صاروخاً موجهاً من مستعمرة “شتولا” بإتجاه احراج القوزح في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وكان افاد عن استهداف موقع العدو الصهيوني في “جل العلام” مقابل بلدة الناقورة.

المصدر: موقع المنار + الاعلام الحربي