المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية تجاه مستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 15:10

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية تجاه مستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي

منذ 24 mins 1 December، 2023
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