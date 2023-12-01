الشيخ يزبك: على اللبنانيين ان يكونوا يدا واحدة بمواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية

دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة بمن الامام الحسين(ع) في مدينة بعلبك “اللبنانيين جميعا ليكونوا يدا واحدة بمواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية”، وتابع “ليعلم الجميع أن حماية لبنان وسيادته لم تكن بالقرارات الدولية، ولقد جربت ويلاتها طويلا وأثبت الواقع أن الحماية هي بالثلاثية الذهبية، شعب وجيش ومقاومة، وبغيرها هو ذر للرماد في العيون، ولا حياة مع العدو الإسرائيلي”.

وسأل الشيخ يزبك “ماذا يحمل الموفد الفرنسي لودريان إلى السياسيين؟ وهل يبقى انتخاب رئيس للجمهورية مرهونا للوفود؟”، واضاف “كفى نصائح، عليكم أن تلتقوا وتتفاهموا فلماذا لا يتحرك المعنيون وأصحاب الرأي الى الإجتماع والتحاور والتفاهم والتوافق على انتخاب الشخصية القادرة والقوية في المجلس النيابي، حتى يتم بعد ذلك انتظام المؤسسات، فالمسؤولية على عاتق الجميع من دون تهرب واتهام مسبق”.

من جهة ثانية، أشار الشيخ يزبك إلى أن”المقاومة في غزة ومقاومة المساندين في لبنان والعراق واليمن، فرضت على العدو الإسرائيلي الهدنة لأيام بصفقة تبادل محدود هذا انتصار للمقاومة وكسر لأهداف العدو التي أعلنها ولم يحقق أي إنجاز إلا المجازر الوحشية بالأطفال والنساء والأبرياء وهدم البيوت بالسلاح الأمريكي”.

وطالب الشيخ يزبك “العالم بتحمل مسؤولياته للضغط على أمريكا لإيقاف الإعتداءات الإسرائيلية الوحشية والوقوف على الحقوق الفلسطينية التي طال انتظارها من العالم والمؤسسات الدولية”، وتابع “ليتحمل العالم مسؤولياته فإن لم يبادر فإن طوفان الأقصى لن ينطفئ وعليهم أن يدركوا أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام