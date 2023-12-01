حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة تجاوبت مع كل الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية لكن العدو لم يتوقف عن انتهاك الهدنة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 13:34

حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة تجاوبت مع كل الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية لكن العدو لم يتوقف عن انتهاك الهدنة

منذ 15 mins 1 December، 2023
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