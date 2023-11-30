تقرير مصور | عملية فلسطينية في القدس المحتلة: 3 قتلى صهاينة و12 اصابة

اَعلَنت سلطات العدوّ عن مصرعِ ثلاثة صهاينة واِصابةِ عددٍ آخَرَ خلال عمليةِ إطلاقِ نارٍ في مدينةِ القدسِ المحتلة، حيث تمَّ إِطلاقُ النارِ بِاتّجاهِ مجموعةٍ منَ الصهاينة، عندما كانُوا بِمحطّةٍ لِانتظارِ الحافلاتِ في مستوطنةِ “راموت”.

كتائب الشهيد عز الدين القسام تبنت في بيان لها مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية وقالت ان العملية ادت لمقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة. وزفت القسام إلى أبناء شعبها وأمتها فرسان العملية البطولية وهما: الشهيد مراد محمد نمر وشقيقه إبراهيم محمد نمر من بلدة صور باهر. واكدت ان هذه العملية البطولية تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

تقرير مصور:

الى ذلك أُصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الأغوار بشمال شرق الضفة الغربيّة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بإصابة جنديين بجراح طفيفة في العملية قرب مستوطنة “بقعوت”.ولفتت إلى أن جنودا تواجدوا عند حاجز عسكريّ في المنطقة، تمكّنوا من الابتعاد عن مسار المركبة التي استقلّها منفذ العملية، مضيفة أنهم أطلقوا النار صوبه، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة.

وفي اطارِ الاعتداءاتِ الصهيونيةِ على الفلسطينيين في القدس المحتلة اقدمَ مستوطنٌ صهيوني على قتلِ سيدةٍ فلسطينيةٍ حاملٍ مع جنينِها في عمليةِ طعنٍ بالسكينِ في مدينةِ اللد الواقعةِ شمالَ غربِ القدس المحتلة.

وأظهرَ مقطعُ الفيديو الذي وثقتهُ كاميراتُ المراقبةِ عمليةَ الطعنِ الوحشيةَ التي نفذَها مستوطنٌ بحقِ آية أبو حجاج أمامَ طفليها. وتُظهرُ المشاهدُ تعمدَ المستوطنِ التنكيلَ بالسيدةِ وطعنَها عدةَ طعناتٍ في الظهرِ والبطن، فيما حاولت الأخيرةُ الدفاعَ عن نفسها. ونُقلت السيدة البالغة من العمر نحوَ اربعينَ عاما، بحالةٍ بالغةِ الخطورةِ وأُجريت لها ولادةٌ قيصرية، لكن اضطرت الطواقم الطبية في النهاية لإقرار وفاتهما.

مراسلنا في الضفة الغربية ديب حوراني: