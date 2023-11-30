لبنان | لودريان يلتقي النائب رعد في حارة حريك وباسيل في ميرنا الشالوحي

استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، في مقر الكتلة في حارة حريك، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.

حضر اللقاء مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي.

وبعد لقائه النائب رعد، توجه لودريان إلى ميرنا الشالوحي، حيث التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وغادر دون الإدلاء بأي تصريح.

الموفد الرئاسي الفرنسي بهدف تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين الى الاسراع في إنجازِ الانتخابات الرئاسية.

هذا والتقى لودريان أمس الأربعاء في السرايا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حضور مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وخلال الاجتماع شدد الموفد الفرنسي على ان “زيارته لبنان تهدف الى تجديد تأكيد موقف “اللجنة الخماسية” بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية،وابداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الاطار”. وقال انه ” سيجري لقاءات واجتماعات عدة تهدف الى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة”.

والتقى لودريان بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، يرافقه السفير الفرنسي هيرفي ماغرو .

ثم زار الموفد الفرنسي قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، في حضور السفير الفرنسي في لبنان وتناول البحث الوضع العام في لبنان وآخر التطورات في الجنوب.

ونوّه لودريان بـ”أداء الجيش في ظلّ التحديات التي يواجهها”، مؤكدًا “استمرار دعم بلاده المطلق للمؤسسة العسكرية”.

المصدر: موقع المنار + وكالات