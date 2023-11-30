‫الصحة بغزة: الاحتلال ما يزال يعتقل 26 من الكوادر الصحية  وعلى رأسهم مدير عام الشفاء ونطالب بالتدخل الدولي للإفراج عنهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 12:54

‫الصحة بغزة: الاحتلال ما يزال يعتقل 26 من الكوادر الصحية  وعلى رأسهم مدير عام الشفاء ونطالب بالتدخل الدولي للإفراج عنهم

منذ 3 mins 30 November، 2023
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