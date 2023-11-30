بالفيديو| مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية إطلاق نار فدائية في القدس المحتلة

قتل 3 مستوطنين صهاينة، وأصيب 6 آخرون بينها 3 بحالة خطيرة جدا اليوم الخميس في عملية إطلاق نار في مستوطنة راموت في القدس المحتلة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن جهات طبية مقتل 3 مستوطنين وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في العملية.

وأفادت يديعوت أحرونوت بمقتل مستوطنة ومستوطنين بعد إصابتهما في عملية إطلاق النار بالقدس، إلى جانب إصابة 6 مستوطنين آخرين منهم 3 حالتهم خطيرة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن”الإصابات وقعت جراء إطلاق النار تجاههم في محطة للحافلات في مستوطنة راموت في القدس المحتلة”.

وأظهر مقطع فيديو فدائيًّا يطلق النار تجاه المستوطنين قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار تجاهه عند مدخل المستوطنة.

المصدر: مواقع