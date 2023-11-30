‫اعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى عملية القدس الى 2 و6 اصابات  ‫بينها 4 في حالة خطيرة جداً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 10:08

‫اعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى عملية القدس الى 2 و6 اصابات  ‫بينها 4 في حالة خطيرة جداً

منذ 1 ساعة 30 November، 2023
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