القسام تسلم الصليب الأحمر 10 صهاينة و4 تايلانديين ضمن الدفعة السادسة من اتفاق التهدئة في غزة

سلمت كتائب القسام 10 رهائن صهاينة و4 تايلانديين إلى الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة السادسة لاتفاق التهدئة الإنسانية في قطاع غزة، بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأفادت القناة الـ 13 الصهيونية، بأن المحتجزين الصهاينة، تم تسليمهم للصليب الأحمر الدولي، في حين أعلنت الخارجية القطرية، أنه سيتم الإفراج عن 0 فلسطينيا مقابل 10 رهائن بغزة بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و ٤ تايلنديين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن الفلسطينيين المفرج عنهم هم ١٦ قاصرا و١٤ امراة.

وفي هذه الأثناء يواصل الوسطاء العمل في الكواليس سعيًا لتمديد الهدنة في غزة لما بعد الخميس. وفي هذا السياق، يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مجددا إلى المنطقة، في زيارة أكد أنها تأتي في إطار المساعي إلى تمديد الهدنة في غزة لإتاحة المجال أمام الإفراج عن مزيد من الرهائن الصهاينة.

وقال مصدر مقرّب من المحادثات في قطر إن تمديد الهدنة “يومين إضافيين (…) مرجّح”، وإن التمديد لأربعة أيام “ممكن”. وأضاف “لا يزال يتعين حل التفاصيل النهائية بشأن مسائل لوجستية”، في حين أكدت مصادر مطلعة أن حركة حماس “أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام”.

وتفرج حماس يوميًا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، عن 10-13 رهائن من النساء والأطفال المحتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عامًا.

وأعلنت حركة حماس، بعد ظهر اليوم، إطلاق سراح امرأتين روسيتين من بين الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، “استجابة لجهود الرئيس الروسي”، وأوضحت أنه “تم تسليمهما للصليب الأحمر كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية”.

المصدر: مواقع