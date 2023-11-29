‫كتائب القسام تعلن مقتل 3 أسرى صهاينة جراء قصف صهيوني سابق على غزة وهم: شيري سلفرمان بيباس وكفير بيباس وأرئيل بيباس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 18:34

‫كتائب القسام تعلن مقتل 3 أسرى صهاينة جراء قصف صهيوني سابق على غزة وهم: شيري سلفرمان بيباس وكفير بيباس وأرئيل بيباس

منذ 3 ساعة 29 November، 2023
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