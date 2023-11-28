مراسل المنار: العدو أطلق قذيفة مدفعية سقطت على أطراف عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 13:26

مراسل المنار: العدو أطلق قذيفة مدفعية سقطت على أطراف عيتا الشعب

منذ 1 ساعة 28 November، 2023
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