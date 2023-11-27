الجهاد الإسلامي: سعينا في هذا التمديد لمراعاة مصلحة شعبنا  ‫الصامد وفتح المجال لدخول أكبر قدر ممكن من الاحتياجات للقطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 21:22

الجهاد الإسلامي: سعينا في هذا التمديد لمراعاة مصلحة شعبنا  ‫الصامد وفتح المجال لدخول أكبر قدر ممكن من الاحتياجات للقطاع

منذ 39 mins 27 November، 2023
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