قوى الامن: توقيف احد أخطر المطلوبين بجرائم متنوعة في حلبا

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد أحد المشتبه بهم في محلة حلبا. على الفور، ونتيجة المتابعة والرصد، توصلت عناصر هذه المفرزة إلى تحديد هويته، وتبين أنه يدعى ا. ك. (مواليد عام 1999، لبناني) وهو مطلوب بموجب 5 مذكرات بجرائم سلب بقوة السلاح، وسرقة، ومحاولة قتل وتهديد، وغيرها.” اضاف البيان “وفي الساعة 19،00 من تاريخ 16/11/2023، وفي المحلة المذكورة أعلاه، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من إلقاء القبض عليه أثناء تجوله في المحلة، وبحوزته بطاقة هوية عائدة لأخيه م. ك. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.