‫تواصل الهدنة في غزة لليوم الرابع وفرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت ركام المنازل التي دمرها الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 19:08

‫تواصل الهدنة في غزة لليوم الرابع وفرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت ركام المنازل التي دمرها الاحتلال

منذ 53 mins 27 November، 2023
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