‫الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: مئات الجثامين لا تزال  ‫موجودة في محيط مستشفيي القدس والرنتيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 14:02

‫الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: مئات الجثامين لا تزال  ‫موجودة في محيط مستشفيي القدس والرنتيسي

منذ 1 ساعة 27 November، 2023
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