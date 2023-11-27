النشرة الاقتصادية| مدينة الزهراء المدمرة في غزة والشيكل تحت سيطرة الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 11:08

النشرة الاقتصادية| مدينة الزهراء المدمرة في غزة والشيكل تحت سيطرة الحرب

منذ 1 ساعة 27 November، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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