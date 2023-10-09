الشيكل الإسرائيلي يهوي إلى أدنى مستوى في 8 أعوام

انخفض الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له في 8 أعوام، في تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع استمرار عمليات طوفان الأقصى.

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.54% إلى 3.9054 شيكل إسرائيلي، وقبل ذلك سجلت العملة 3.9581 شيكل، وهو أدنى مستوى في نحو 8 سنوات بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

كذلك سجلت عملة الكيان الإسرائيلي تراجعا أمام نظيرتها الأوروبية، وصعد سعر صرف اليورو بنسبة 1.14% إلى 4.1164 شيكل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء انخفاض العملة الصهيونية كرد فعل للسوق على عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي.

وقبل إطلاق العملية كان الشيكل عند أضعف مستوياته في 2023، في ظل الضغوطات الاقتصادية التي يواجهها الكيان الإسرائيلي بسبب خطة الحكومة بشأن “التعديلات القضائية”.

المصدر: وكالات