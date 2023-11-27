بالفيديو | باستقبال ابنائهم.. دموع الفرح باللقاء تخالطها مشاعر الحزن على الشهداء وتحية لغزة ومقاومتها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 03:18

بالفيديو | باستقبال ابنائهم.. دموع الفرح باللقاء تخالطها مشاعر الحزن على الشهداء وتحية لغزة ومقاومتها

منذ 3 ساعة 26 November، 2023
العائلات تستقبل ابنائها الاسرى في الضفة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

في استقبالهم اختلطت دموع فرح الاهل بمشاعر الحزن على شهداء ثضوا بالآلاف في سبيل تحرير أبنائهم من قيود السجّان..

مشاهد الاحتفالات عمّت مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بأشبال وشبّان، قضوا سنوات في سجون العدو، لأنّهم ابوا ان يعيشوا الذل فواجهوا العدو بعزيمتهم وارادتهم التي لا تلين.

ولأن لغزة دين في رقبة كل هؤلاء، علت شعارات التأييد لمقاومة غزّة واهلها، وهم الذين لم يبخلوا بالغالي والنفيس،فداءً للأسرى وفلسطين.

وبقدر ما كانت لحظات لقاء الأهل بالأبناء مؤثرة ، بقدر ما كان العزم على المقاومة أقوى لدى الأسرى المحررين، كأمهاتهم اللواتي علت أصواتهن دعماً وتأييداً للمقاومين.

المصدر: وكالات

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