‫القسام تسلم الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر وسط مدينة غزة  بحضور جماهيري بخلاف اليومين الماضيين حيث كان التسليم في رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 21:50

‫القسام تسلم الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر وسط مدينة غزة  بحضور جماهيري بخلاف اليومين الماضيين حيث كان التسليم في رفح

منذ 2 ساعة 26 November، 2023
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