‫الخارجية القطرية: سيتم الإفراج عن 39 من المدنيين  ‫الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 21:50

‫الخارجية القطرية: سيتم الإفراج عن 39 من المدنيين  ‫الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة

منذ 3 ساعة 26 November، 2023
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