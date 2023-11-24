تقرير مصور | هدنة غزة بشروط المقاومة: الآلاف يعودون الى منازلهم ودخول للمساعدات

شهد اليوم الاول من الهدنةِ غيرِ المباشرةِ بينَ الاحتلالِ والمقاومةِ في غزةَ هدوءاً حذراً على محاورِ القطاع ما خلا سقوطَ عددٍ من الشهداءِ برصاصِ جنودِ العدوِ في مناطق الشمال. وافرج العدو عن دفعةٍ اولى من الاسرى الفلسطينيين مقابلَ اسرى للاحتلال خلال عمليةِ تبادلٍ عبرَ معبرِ رفح المصري. وتتضمن الدفعة الأولى الافراجَ عن تسعةٍ وثلاثينَ اسيرةً واسيراً فلسطينيا دونَ التاسعة عشرة من العمرِ مقابلَ ثلاثةَ عشرَ أسيراً صهيونياً . كما سلمت المقاومة عشرةَ تايلانديين وفلبيني من خارج إطار اتفاق الهدنة.

وتنفيذا لشروط المقاومة في اتفاق الهدنة ، دخلت قوافل شاحنات الاغاثةِ والوقودِ الى غزة عبرَ معبرِ رفح ، كما تمكن العالقون في الجانب المصري منذ بداية العدوان من العبور باتجاه القطاع.