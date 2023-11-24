وصول الاسرى الفلسطينيين الـ 39 المحررين الى “بيتونيا” بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 20:18

وصول الاسرى الفلسطينيين الـ 39 المحررين الى “بيتونيا” بالضفة الغربية

منذ 30 mins 24 November، 2023
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