مراسل المنار: تم تسليم 12 عاملا تايلانديا كانوا قد وصلوا عن طريق الخطأ الى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 24 2023 - 20:18

مراسل المنار: تم تسليم 12 عاملا تايلانديا كانوا قد وصلوا عن طريق الخطأ الى قطاع غزة

منذ 2 ساعة 24 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة