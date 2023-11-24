هيئة المعابر والحدود في غزة: دخول 150 شاحنة اغاثة عبر معبر رفح بينها 4 شاحنات غاز طهي و 3 شاحنات وقود – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 20:18

هيئة المعابر والحدود في غزة: دخول 150 شاحنة اغاثة عبر معبر رفح بينها 4 شاحنات غاز طهي و 3 شاحنات وقود

منذ 3 ساعة 24 November، 2023
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