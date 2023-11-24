‫الناطق باسم حركة أنصار الله: الصمود الاستثنائي للشعب  ‫الفلسطيني أفشل أهداف العدو فاضطر للهدنة بشروط المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 17:14

‫الناطق باسم حركة أنصار الله: الصمود الاستثنائي للشعب  ‫الفلسطيني أفشل أهداف العدو فاضطر للهدنة بشروط المقاومة

منذ 1 ساعة 24 November، 2023
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