‫مراسل المنار: حركة حماس تطلق سراح 13 أسيرا صهيونيا لديها  ‫عبر معبر رفح ضمن اتفاق الهدنة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 17:14

‫مراسل المنار: حركة حماس تطلق سراح 13 أسيرا صهيونيا لديها  ‫عبر معبر رفح ضمن اتفاق الهدنة

منذ 1 ساعة 24 November، 2023
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