لبنان | هدوء حذر على الحدود مع فلسطين المحتلة

يسود هدوء حذر الحدود بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة، في وقت شهدت فيه القرى الحدودية عودة للنازحين الذين أتوا لتفقد منازلهم وأراضيهم.

مراسلنا في الجنوب علي شعيب تحدث عن تفاصيل هذا الحدث…

كما تحدث مراسل المنار سامر الحاج علي عن الهدوء الذي شهدته هذه الجبهة..

يُذكر أن يوم أمس شهد كثافة لافتة في عمليات المقاومة ضد كيان العدو، إذ بلغت اثنين وعشرين عملية استهدفت تمركزات لجنود العدو في أكثر من موقع.

في ما يلي ملخص لعمليات المقاومة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 23-11-2023:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:00 استهداف منزل يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخَين موجّهَين وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 11:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في حرج رميم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 12:45 استهداف تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 13:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 14:50 استهداف أربعة جنود في قوة إسرائيلية بعد رصدٍ دقيق لدخولهم إلى منزل في مستعمرة المنارة بصواريخ موجّهة مركّزة وخاصّة ما أدّى إلى مقتلهم جميعًا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم.

6- الساعة 16:35 استهداف نقاط تجمّع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع تلّة الخزّان قرب ثكنة يفتاح (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 8:30 استهداف تجمّع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 8:30 استهداف تجمّع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 8:30 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 9:00 استهداف انتشار لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 9:15 استهداف دبابة ميركافا بعد رصدها وكشف تموضعها بين الأشجار في موقع الراهب بصاروخ موجّه وإصابتها إصابة مباشرة، واستهداف قوة المشاة التي حضرت إلى مكان الدبابة بالأسلحة الموجّهة وسقوط عناصرها بين قتيل وجريح.

6- الساعة 9:30 استهداف موقع خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 10:15 استهداف قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين (48) صاروخ كاتيوشا وإصابتها إصابة مباشرة.

8- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

9- الساعة 13:55 استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

10- الساعة 14:27 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

11- الساعة 14:50 استهداف تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

12- الساعة 15:25 استهداف تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

13- الساعة 15:30 استهداف نقاط تجمّع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

14- الساعة 15:35 استهداف نقاط تجمّع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

15- الساعة 15:35 استهداف نقاط تجمّع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقعَي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

16- الساعة 16:45 استهداف موقع المالكية أثناء تحرّك جنود العدو الإسرائيلي بداخله بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

مشاهد العمليات

ونشر الاعلام الحربي مشاهد من عمليتي استهداف المقاومة الإسلامية تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانبة الفلسطينية.

ومشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لثكنة متات التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار