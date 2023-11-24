الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: نعلن الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال فترة  ‫الهدنة وهو ساري المفعول ما التزم العدو وأي خرق سيقابل بالرد  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 14:12

الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: نعلن الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال فترة  ‫الهدنة وهو ساري المفعول ما التزم العدو وأي خرق سيقابل بالرد 

منذ 53 mins 24 November، 2023
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