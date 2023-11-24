الوزير حمية التقى وفداً من قيادة فوج الهندسة: لمزيد من التعاون بين الوزارة والجيش لمواجهة الظروف الاستثنائية في البلاد

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم ، وفداً من فوج الهندسة في الجيش برئاسة قائد الفوج العميد روجيه خوري ، في حضور المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس والمدير العام للتنظيم المدني علي رمضان وعدد من رؤساء المصالح والمعنيين بملف الطرق والجسور في الوزارة ، وتمّ البحث في خطة الطوارئ المتعلقة بالطرق والجسور التي كانت قد وضعتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء لمواجهة أية ظروف استثنائية في البلاد.

رحّب الوزير حمية ” بالتعاون القائم بين الوزارة وقيادة الجيش في العديد من الملفات التي تعنى بها “، لافتاً في هذا السياق إلى “أن ذلك ينسحب أيضاً على ملف الجسور والطرق ، وخصوصاً بأن فوج الهندسة في الجيش اللبناني ، لديه خبرة وتجربة في هذا المجال” ، مذكراً بأن ذلك ” كان قد تجلى في بعض الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، كما في العدوان الإسرائيلي في العام 2006 على البنى التحتية اللبنانية ولاسيما الطرق والجسور منها” .

وأشار خلال الاجتماع إلى أن “الظروف الاستثنائية التي يمر فيها الوطن ، تفرض علينا جميعاً المزيد من التعاون والبقاء على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهتها معاً ” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام