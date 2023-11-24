تغطية | في ايران واليمن.. وقفات تضامنية ومسيرات حاشدة دعمًا للشعب الفلسطيني

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الجمعة، وقفة تضامنية كبيرة تحت عنوان “نحو القدس” نصرةً للشعب الفلسطيني ودعماً للمقاومة في غزة،.

ونظم هذه الفعالية التضامنية مع فلسطين فيلق “محمد رسول الله” (ص) بمناسبة أسبوع التعبئة ونصرة للقضية الفلسطينية.

وأُقيمت هذه الوقفة بحضور أكثر من 600 كتيبة مكونة من الرجال والنساء في قوات التعبئة “البسيج”، والذين نظّموا استعراضًا ورفعوا شعارات المقاومة دعمًا للأهالي في غزة وفلسطين.

إلى اليمن، حيث خرجت حشود جماهيرية في محافظة صعدة، اليوم الجمعة، في أربع مسيرات دعمًا للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والرايات المطالبة بالحرية، وردوا هتافات منها “بهوية إيمانية ساندنا أشرف قضية” و”ألف سلام ألف تحية للقوات البحرية”.

وألقى محافظة صعدة محمد جابر عوض كلمة في مسيرة مدينة صعدة، لفت فيها إلى أنّ خروج المسيرات في صعدة يتزامن مع انتصار المقاومة في غزة.

ونوّه عوض بشجاعة “القيادة الثورية اليمنية ومناصرتها للشعب الفلسطيني، ودور الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية ومساندته للمقاومة والتي تكللت بالانتصار وتحرير الأسرى وتوقيف العدوان على غزة”.

وجدّد التأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني وتفويض القيادة لاتخاذ الخيارات المناسبة حتى تحقيق النصر الكامل لفلسطين وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار