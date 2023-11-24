بالفيديو | مع بدء سريان الهدنة.. الغزيون يبدأون العودة الى منازلهم التي نزحوا منها بفعل العدوان

بدأ النازحون في قطاع غزة، بالعودة إلى منازلهم مع بدء سريان الهدنة التي تستمر أربعة أيام وتشهد وقفا كاملا لإطلاق النار.

وبدأت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، اليوم التاسع والأربعين من العدوان الصهيوني على قطاع غزة اول تهدئة إنسانية تمتد لأربع ايام.

وانسحب طيران الاحتلال من أجواء جنوب قطاع غزة بشكل كامل، فيما ينسحب من أجواء الشمال من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

ومن المقرر تسليم 13 أسيرا صهيونيا عند الساعة الرابعة عصرا مقابل افراج كيان العدو عن 39 من الاسرى الفلسطينيين، حسب مصادر فلسطينية.

لكن مستشار رئيس الوزراء المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أعلن سابقا أن تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين سيتم حوالي الساعة الرابعة عصر الجمعة، موضحا أنه “سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن المدنيين على مدار 4 أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى من 13 من النساء والأطفال”، دون الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليوم الأول من الهدنة.

كما من المقرر ادخال مساعدات لكافة مناطق قطاع غزة بما فيها الوقود وغاز الطهي.

وتراجعت دبابات العدو من داخل الشوارع التي دخلتها في مدينة غزة وتمركزت غرب المدينة وفي شارع عشرة جنوبها. كما تراجعت في مناطق شمال القطاع إلى الجهة الغربية والشمالية.

يشار الى انه جرى التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

يذكر أن المعارك بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال استمرت حتى قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ بوقت قصير على أكثر من محور وجبهة في مدينة غزة، في جحر الديك وحي الشيخ رضوان، إضافة لمحاور توغل الجيش الإسرائيلي في بيت حانون، شمالي القطاع.

وبلغ عدد الشهداء خلال العدوان المستمر منذ 49 يوما، بلغ 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بينما لا يزال نحو 7 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، إما تحت الأنقاض أو جثامين ملقاة في الشوارع والطرقات أو ما زال مصيرهم مجهولا، كما تجاوز عدد الجرحى 36 ألفا.

المصدر: موقع المنار