المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدتين للاحتلال الاميركي في عين الاسد وقرب مطار اربيل بـ 4 طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 21:52

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدتين للاحتلال الاميركي في عين الاسد وقرب مطار اربيل بـ 4 طائرات مسيرة

منذ 57 mins 23 November، 2023
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