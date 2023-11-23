الشيخ الكعبي: يجب إعلان الحرب على أمريكا والمقاومة الإسلامية ستترجم إرادتها في الميدان

شدّد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، على وجوب إعلان الحرب على أمريكا وإخراجها ذليلة من العراق، والعمل الجاد والواضح لإنهاء الاتفاقية المشؤومة مع الاحتلال، مؤكداً أنّ المقاومة الإسلامية في العراق، ستترجم أقوالها وإرادتها في الميدان.

وفي بيان صادر عنه، تعليقاً على اقدام قوات الاحتلال الأمريكي على جريمة إراقة الدماء الزاكيات لأبطال المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي الذين قاتلوا داعش الإرهابي صنيعة أمريكا الشر، شدّد الشيخ الكعبي، على وجوب اعلان الجميع إعلان الحرب على أمريكا وإخراجها ذليلة من العراق.

واكد الشيخ الكعبي، أنّه “لا عذر لأحد بعد اليوم، وعلى كل المعنيين بالشأن السياسي العمل الجاد والواضح لإنهاء الاتفاقية المشؤومة مع الاحتلال، وعدم الاكتفاء بمواقف وإجراءات شكلية كرفع دعاوى قضائية او الاكتفاء بعبارات الشجب والاستنكار او الاحتفاظ بحق الرد والتي لا تنسجم مع العراق المقتدر وفرض السيادة مع مجرم عالمي لا يعترف بالقضاء”.

وأكّد الشيخ الكعبي، أنّه لا يمكن القبول بأي وجود أمريكي وبأي شكل من الأشكال سواء كان بصفة قوات قتالية او مستشارين او فنيين، معتبراً أنّ ذلك يعد وجودا معاديا من دولة متغطرسة معادية للعراق خصوصا وللقيم والمبادئ الإنسانية في العالم عموما.

وشدّد الشيخ الكعبي، على أنّ ما الجريمة الاميركية الأخيرة، تشكّل امتداداً لجرائمهم السابقة في استهداف القادة والمجاهدين في العراق وجرائمهم الحالية في استهداف الأطفال والنساء والعوائل الآمنة في فلسطين المحتلة، ودعمهم للكيان الصهيوني الغاصب.

وختم الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي بيانه، بالقول “سينالون عقاب جرائمهم، وإن المقاومة الإسلامية في العراق ستترجم أقوالها وإرادتها في الميدان”.

المصدر: بريد الموقع