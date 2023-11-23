المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل بطائرة مسيرة

اعلن الاعلام الحربي في العراق في بيان استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل ، بطائرة مسيرة. وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٩ – جمادى الاول 1445 هـ

المصدر: الاعلام الحربي العراقي