المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل بطائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 08:38

المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل بطائرة مسيرة

منذ 5 ساعة 23 November، 2023
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عربي وإقليمي

اعلن الاعلام الحربي في العراق في بيان استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل ، بطائرة مسيرة. وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الخميس ٩ – جمادى الاول 1445 هـ

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المصدر: الاعلام الحربي العراقي

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