المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل بطائرة مسيرة

اعلن الاعلام الحربي في العراق في بيان استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل ، بطائرة مسيرة. وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر.
(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
المقاومة الإسلامية في العراق
الخميس ٩ – جمادى الاول 1445 هـ
المصدر: الاعلام الحربي العراقي